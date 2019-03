Wielka Brytania: Rodzina dżihadystki prosi MSW o łaskę AFP

Rodzina Shamimy Begum, 19-letniej "narzeczonej dżihadu", która w wieku 15 lat wraz z dwiema innymi uczennicami wyjechała do Syrii i dołączyła do Daesh, zwróciła się do brytyjskiego MSW z prośbą, aby resort zmienił decyzję ws. pozbawienia Begum brytyjskiego obywatelstwa "w akcie łaski".