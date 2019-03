Brexit: Brytyjczycy będą musieli zarejestrować pobyt w Polsce

Brytyjczycy zamieszkali w Polsce będą mieli czas do 31 grudnia 2020 r. na rejestrację pobytu w Polsce.

Rząd skierował we wtorek do Sejmu pilny projekt ustawy regulujący status Brytyjczyków przebywających w Polsce, gdyby nie doszło do porozumienia Unii Europejską ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie wyjścia tego państwa z UE 29 marca tego roku.

W myśl nowych przepisów Brytyjczycy i członkowie ich rodzin mieszkający przed brexitem legalnie w Polsce dostaną 21 miesięcy na złożenie wniosku, by potwierdzić swój status pobytowy w Polsce. Wynika z tego, że tylko do 31 grudnia 2020 r. będą oni mogli wystąpić o przyznanie im zezwolenia na pobyt stały lub pobyt czasowy w Polsce. Wydawanie zezwoleń ma być zwolnione z opłat. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną nierozpatrzone.

Osoby, które 29 marca 2019 r. będą miały prawo stałego pobytu w Polsce, w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2020 r., mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Pozostałe osoby mogą wystąpić tylko o zezwolenie na pobyt czasowy na pięć lat. Dopiero po upływie tego okresu Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu