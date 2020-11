Koronawirus w Polsce: Czy nowa rządowa baza zakażeń uciszy nastolatka?

– Taki spadek jest mało prawdopodobny nie tylko ze statystycznego punktu widzenia. Mało prawdopodobne też, by epidemia tak szybko się cofała z punktu widzenia medycznego – mówił Michał Rogalski, twórca obywatelskiej bazy danych dotyczących Covid-19, który traci dostęp do danych sanepidu, na których opierał swoje analizy. – To, co dziś stało się z tymi danymi, w pewien sposób podważyło ich wiarygodność. Spodziewałem się, że szum, który zaczął się wokół mojej osoby, skończy się w inny sposób. Tymczasem resort uznał: „Nie możemy pozwolić, by jakiś nastolatek wytykał nam błędy, więc centralizujemy źródła danych". – Nie znajduję innego wyjaśnienia tego ruchu jak komfort ministerstwa – mówił Michał Rogalski w programie Cezarego Szymanka „Rzecz W Tym".