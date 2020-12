Deweloperzy trzymają formę

Listopadowe dane dowodzą, że budowniczowie mieszkań nie zwalniają tempa.

W listopadzie deweloperzy rozpoczęli budowę prawie 13,1 tys. mieszkań, o 0,8 proc. więcej niż rok wcześniej – podał GUS. To także o ponad 13 proc. więcej niż w październiku, kiedy to branża odnotowała korektę względem rekordowego września, kiedy to ruszyła budowa aż 17 tys. lokali.

W ciągu jedenastu miesięcy br. deweloperzy wystartowali z budową 118,4 tys. mieszkań, co jest wynikiem gorszym rok do roku o 9,2 proc. To dobry wynik, biorąc pod uwagę mocny spadek aktywności w kwietniu i maju z powodu lockdownu – w tych miesiącach deweloperzy rozpoczynali budowę po 6,2 tys. mieszkań. To również niezły wynik biorąc pod uwagę narzekania firm na tempo pracy urzędów. W listopadzie deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 13,9 tys. mieszkań, o 13 proc. więcej niż rok wcześniej i nieco powyżej średniej z poprzednich dziesięciu miesięcy. To także o 19 proc. mniej niż w najlepszym w tym roku miesiącu, październiku, kiedy zielone światło dostały projekty obejmujące 17,3 tys. lokali.

W ciągu jedenastu miesięcy br. deweloperzy dostali zgodę na budowę 146,3 tys. lokali, o 5,2 proc. mniej rok do roku. W tym przypadku również spadek to głównie efekt lockdownu i spadku liczby pozwoleń uzyskanych w kwietniu i maju.