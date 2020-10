Unia już nie przejmuje się ultimatami Borisa Johnsona

Przywódcy Unii nie przejmują się już zbytnio ultimatami brytyjskiego premiera, tak wiele ich było. Zebrani w ten czwartek i piątek w Brukseli, wcale nie szykowali się do zamknięcia rokowań o przyszłej współpracy między Królestwem i Wspólnotą, choć we wrześniu Boris Johnson zapowiedział, że po 15 października nie zamierza prowadzić negocjacji.

Czasu pozostało w każdym razie niewiele. 31 grudnia upływa okres przejściowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo nie należało co prawda do Unii, ale respektowało zasady jednolitego rynku. Później, jeśli nie będzie nowej umowy o współpracy, obie strony zaczną obowiązywać regulacje Światowej Organizacji Handlu (WTO). Nastąpi radykalne pogorszenie obecnych warunków wymiany towarów i usług.

Na ostatniej prostej rokowań udało się sprowadzić sporne kwestie zasadniczo do trzech punktów. Wciąż nie ma jasności, kto ma rozstrzygać ewentualne spory między oboma stronami kanału La Manche: Bruksela wskazuje na Trybunał Sprawiedliwości UE, Londyn na specjalny sąd arbitrażowy. Nie wiadomo też, do jakiego stopnia Brytyjczycy mieliby przestrzegać unijnych zasad pomocy państwa w zamian za dostęp dla swoich towarów do europejskiego rynku. Wreszcie, najważniejsze, obie strony są skłócone w sprawie dostępu po nowym roku dla unijnych rybaków do brytyjskich łowisk. Emmanuel Macron zbudował koalicję dziewięciu krajów Unii, która domaga się, aby sprawy pozostały po staremu: bez ograniczeń poza 12-milową strefą tuż przy brzegu Wielkiej Brytanii. Johnson nie chce o tym słyszeć. Nie bez racji wskazuje, że to pozbawiałoby w tym symbolicznym obszarze brexit wszelkiego sensu. Słusznie też podejrzewa, że francuski prezydent w perspektywie starcia w wyborach w maju 2022 r. z Marine Le Pen chce „ukarać” Brytyjczyków, aby pokazać rodakom, jaką porażką jest wyjście z Unii.