Fury vs. Wilder. Wyrok amerykańskiego sądu wszystko zmienił

Cztery mistrzowskie pasy w puli, tego jeszcze w tej wadze nie było. Trzy z nich (WBA, IBF, WBO) należą do Joshui, złotego medalisty olimpijskiego z Londynu (2012), jeden (WBC) do Fury'ego. Ta superwalka miała się odbyć 14 sierpnia w Arabii Saudyjskiej, a główni aktorzy zarobiliby krocie, nie mniej niż po 100 mln dolarów na głowę. Sami Saudowie zapewniali 150 mln dol., dzielone po równo dla obu pięściarzy. Pojawiały się już pierwsze opinie i typowania.

No i nagle okazuje się, że mamy zmianę nie tylko miejsca walki i jej terminu, ale co najważniejsze do gry wchodzi inny aktor, Deontay Wilder, którego nie brano pod uwagę w tej układance. Wszystko zmienił wyrok amerykańskiego Sądu Arbitrażowego, który nakazał Fury'emu po raz trzeci walczyć z Wilderem, tak jak było w umowie. Wyznaczył nawet ostateczny termin – 15 września.