Zakaz przemieszczania się w Sylwestra. Prawnik: to nielegalna godzina policyjna

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w nocy z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m. in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

- Ogólnospołeczna kwarantanna, czyli powszechny lockdown sprowadzający się do zakazu wychodzenia z domu przez wszystkich obywateli nie ma podstawy prawnej w aktualnie obowiązującej ustawie. Rządzący nie mają więc kompetencji, by nałożyć go na obywateli w drodze rozporządzenia - czytamy na blogu dogmatykarnisty.pl.