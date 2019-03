Sąd: trzech lat aplikacji adwokackiej nie można zaliczyć w rok

Regulamin aplikacji adwokackiej oraz Prawo o adwokaturze nie przewidują zaliczania przez aplikantów w dowolniej kolejności poszczególnych lat szkolenia.

Sądy administracyjne rozpatrywały skargę Cezarego C. (imię fikcyjne) na odmowę wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia aplikant uzasadniał ukończeniem trzyletniego szkolenia , zaliczeniem I roku aplikacji i uzyskaniem pozytywnych ocen z kolokwium rocznego z przedmiotów objętych szkoleniem na II roku aplikacji. Podkreślał, że ukończył szkolenie na III roku aplikacji, po którym kolokwium nie było. Z kolokwium rocznego po II roku szkolenia otrzymał jedną ocenę negatywną z procedury karnej, która nie była objęta szkoleniem na II roku, a zatem nie mogła być objęta jako ocena roczna za II rok szkolenia. Zdaniem aplikanta ocena ta została wystawiona nieprawidłowo.

Chodził na trzeci rok, a nie zaliczył drugiego

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy odmówiła wydania zaświadczenia, stwierdzając, że po odbyciu szkolenia na II roku aplikacji Cezary C. otrzymał ocenę niedostateczną w pierwszym i drugim (poprawkowym) terminie. Wobec zgody na powtarzanie II roku szkolenia uczestniczy w zajęciach tego roku szkoleniowego i będzie obowiązany do przystąpienia do kolokwium przewidzianego dla tej grupy szkoleniowej jesienią 2013 r. ORA zauważyła, że aplikant od otrzymania oceny negatywnej z kolokwium do czasu uzyskania zgody na powtarzanie II roku szkolenia, uczestniczył w zajęciach przewidzianych dla III roku aplikacji, nie mając zaliczeń z wszystkich kolokwiów przewidzianych planem szkolenia. Zatem ewentualne zaliczenie kolokwium przewidziane programem dla II roku aplikacji, będzie podstawą dla rozważenia ewentualnego zaliczenia zajęć szkoleniowych przewidzianych planem szkolenia dla III roku aplikacji.

2 grudnia 2013 r. Kierownik Szkolenia zaliczył Cezaremu C. II rok szkolenia aplikacji. Aplikant ponowił wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej powołując się na stanowisko ORA wyrażone w uchwale, iż żądane zaświadczenie otrzyma po zaliczeniu kolokwium za II rok aplikacji.

Uchwałą ze tycznia 2014 r. ORA w Bydgoszczy odmówiła wydania wnioskowanego zaświadczenia ponieważ, ani z protokołu posiedzenia ORA z września 2013 r. ani z uchwały podjętej w tym dniu nie wynika aby przez zaliczenie kolokwium za II rok szkolenia aplikant miał otrzymać żądane zaświadczenie. ORA podkreślała, że Cezary C. nie otrzymał zgody Kierownika Szkolenia ani innego organu na uczęszczanie na zajęcia z III rokiem, biorąc samowolnie udział w tych zajęciach. Aplikant zaliczył II rok aplikacji dopiero w grudniu 2013 r., a ustawa Prawo o adwokaturze, jak i Regulamin Aplikacji Adwokackiej nie dopuszczają zaliczania lat aplikacji w sposób ustalony przez aplikanta. Należy bowiem zaliczyć I rok aplikacji, następnie II rok aplikacji, by móc uczęszczać na zajęcia III roku.

Chronologia szkolenia

Cezary C. zarzucił uchwałom samorządu adwokackiego naruszenie przepisów Regulaminu Aplikacji Adwokackiej i przepisów postępowania administracyjnego.

Aplikant podkreślał, że w roku 2012 odbył szkolenie wraz z III rokiem aplikantów, na tym którym to roku szkoleniowym nie było kolokwiów, natomiast podstawą jego zaliczenia były obecności na zajęciach. Uchwała ORA o wyrażeniu zgody na powtarzanie II roku aplikacji uprawomocniła się w styczniu 2013 r., tj. po odbyciu szkolenia na III roku. Kolokwium po II roku szkolenia w 2011 r. nie było kolokwium rocznym (zgodnym z Regulaminem) lecz obejmowało dwa lata – I i II rok szkolenia. Z tego kolokwium aplikant nie zaliczył jednego przedmiotu (postępowania karnego), który nie był wykładany na II roku szkolenia lecz na I roku, na którym to przedmiot ten zaliczył. Stąd, jak wskazywał, absurdalne jest dla aplikanta, iż ponownie był egzaminowany z przedmiotu już zaliczonego i przy ponownej weryfikacji otrzymał z niego ocenę negatywną. Dlatego uznał, że skoro opłacił szkolenie za III rok mógł na nie uczęszczać, a po ponownym zdaniu kolokwium z II roku i po ukończeniu szkolenia za III rok powinien otrzymać zaświadczenie o odbyciu aplikacji. Nie powinien zatem ponownie uczęszczać na szkolenia z II rokiem i ponownie z rokiem III aplikantów.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej utrzymało w mocy zaskarżone uchwały. Wyjaśniło, że chronologia szkolenia wynika z przepisów Regulaminu i nie może być przez aplikanta samowolnie ustalana bez właściwej zgody Kierownika Szkolenia, a takiej zgody nie było. Deklaracja ORA o możliwości zaliczenia aplikantowi III roku nie była wiążąca, ujęto tę okoliczność jako "ewentualność rozważenia" bez przesądzenia kierunku tych rozważań. Kwestia natomiast wnoszenia przez aplikanta opłat za szkolenie z III rokiem nie miała w ocenie Prezydium NRA znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Powinien uważać się za "wolnego słuchacza"

Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego trafiła skarga na uchwałę Prezydium NRA wskazał, że Cezary C. powtarzając II rok szkoleniowy uczęszczał na zajęcia z III roku szkoleniowego, nie mając w tym zakresie zgody kierownika szkolenia ani innego właściwego organu samorządu, jak np. Dziekana ORA w Bydgoszczy. Zatem chodząc na zajęcia III roku powinien uważać się za "wolnego słuchacza", a nie za aplikanta, którego obejmował obowiązek szkolenia na III roku. Tymczasem z faktu chodzenia na zajęcia z III rokiem aplikantów wywodził uprawnienie do zaliczenia tego roku, chociaż był jedynie uprawniony i obowiązany do powtarzania II roku szkoleniowego. Dopiero w grudniu 2013 r. Cezary C. zaliczył II rok aplikacji zdając zaległe kolokwium.

Zdaniem sądu nie można podzielić stanowiska Cezarego C., gdyż prowadzić może do wniosku, że aplikant mógłby w ciągu jednego roku kalendarzowego odbyć cały tok szkolenia rozłożony na trzy lata. – Jak zasadnie podnosiło Prezydium NRA regulamin aplikacji adwokackiej oraz Prawo o adwokaturze nie przewidują zaliczania przez aplikantów w dowolniej kolejności poszczególnych lat szkolenia, gdyż cały tok szkolenia aplikanckiego jest podzielony na roczne sekwencje szkoleniowe – podkreślono.

Wskazując na fakt wydania zgody na powtarzanie II roku szkoleniowego w ocenie WSA należy uznać za zasadne stanowisko organu samorządu zawodowego, iż skarżący powinien zrealizować uchwałę przez uczęszczanie na zajęcia z II, a nie z III rokiem aplikantów.

Wyrok ten utrzymał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II GSK 3823/16). Orzeczenie jest prawomocne.