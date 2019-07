Czy Sąd Najwyższy podważy wyrok na Falentę?

Argumenty adwokata Falenty, który walczy o wyjście z więzienia i uniewinnienie, poznała „Rzeczpospolita" za zgodą Sądu Najwyższego. Najprawdopodobniej zaraz po wakacjach rozpozna on skargę kasacyjną. Wątpliwości wpisują się w nową wersję zdarzeń, którą w listach do najważniejszych osób w państwie wyjawił Falenta. Czy Sąd Najwyższy weźmie je pod uwagę?

Biznesmen w grudniu 2017 r. został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia za zlecenie podsłuchów w restauracjach (wyrok sądu okręgowego podtrzymała apelacja). Uciekł do Hiszpanii, skąd go sprowadzono, więc odsiadkę zaczął dopiero w czerwcu. Wcześniej składał wnioski o ułaskawienie i odroczenie wykonania kary – bez powodzenia.

Falentę pogrążył kelner Łukasz N., który twierdzi, że to biznesmen kazał mu potajemnie nagrywać VIP-ów w warszawskich restauracjach – N. został za to tzw. małym świadkiem koronnym i uniknął kary. Sąd odstąpił od skazania, bo uwierzył w słowa kelnera.

Pojawia się w niej wątek braku weryfikacji „sfery psychiki Łukasza N. odpowiadającej za jego motywację i skłonności do konfabulacji oraz podatności na sugestie" – sam informował on organy ścigania, że leczył się psychiatrycznie i odwykowo – zauważa mec. Małecki. O tej kwestii pisała również niejednokrotnie „Rzeczpospolita".

Jeden z policjantów miał mu mówić, by „przyznać się do wszystkiego i potwierdzić wersję z Falentą jako zleceniodawcą, ponieważ mogą mnie czekać przykre konsekwencje" – zeznał Konrad L. Twierdził, że był poddany presji, pokazywano mu zdjęcia osób „czyhających" na jego życie. Twierdził, że policjant „wspomniał o ścięciu głowy przez Białorusina za kwotę 10 000 złotych". „Jedynym gwarantem bezpieczeństwa i spokoju dla mnie miała być współpraca z CBŚ" – zeznał Konrad L., dodając, że wiedzę o sposobie przekazywania pendrive'ów „poznał w CBŚ, kiedy Łukasz ten temat wyjaśniał, i przyjąłem ją jako pewnik" – zeznał L.

Dlaczego to takie istotne? Bo brat Łukasza N. jest policjantem CBŚ – jak ten fakt wpłynął na wyjaśnienia i sposób przesłuchania tego kelnera – co wskazuje mec. Małecki – także nie zbadano.

Autor kasacji twierdzi, że sąd drugiej instancji, rozpatrując apelację obrony, nie odniósł się do tych licznych wątpliwości. Adwokat chce uchylenia wyroku skazującego i uniewinnienia Falenty. Sąd Najwyższy może uznać argumenty Falenty i cofnąć sprawę do ponownego rozpatrzenia. A wtedy biznesmen wyjdzie z więzienia.

Choć kasacja została złożona w listopadzie 2018 r., Sąd Najwyższy raczej nie będzie mógł przejść do porządku dziennego nad tym, co napisał Falenta w listach do premiera, prezydenta i prezesa PiS – ujawniła to „Rzeczpospolita".