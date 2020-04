Koronawirus: kiedy można przesunąć wydatki między działami klasyfikacji budżetowej

- Jestem pracownikiem referatu księgowości urzędu gminy. Czy nowe przepisy tzw. tarczy antykryzysowej umożliwiają wójtowi dokonywanie przesunięć wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej? I czy dotyczą one realizacji wszelkich zadań gminy? Dotychczas ustawa o finansach publicznych wykluczała taką możliwość.

Odpowiadając na pytanie, należy przytoczyć przepisy ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) dotyczące kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania przesunięć wydatków tej jednostki. Status organu wykonawczego w gminie ma wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zasadniczo, ww. problematyka ujęta została w art. 258 w zw. z art. 257 u.f.p. I tak, zgodnie z art. 258 ust. 1 u.f.p., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

Z punktu widzenia pytania znaczenie ma przytoczony wyżej punkt pierwszy, gdzie ustawodawca stwierdził, że organ stanowiący jednostki samorządowej może (aczkolwiek nie musi) upoważnić zarząd (np. wójta) do dokonywania zmian (innych niż w art. 257) – z wyłączeniem jednak przeniesień między działami budżetu. Ze wspomnianej regulacji art. 257 ww. ustawy (do której nastąpiło odesłanie) wynika z kolei, że – w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

Co jednak istotne, wspomniana tarcza antykryzysowa wprowadziła pewne rozwiązania wyjątkowe. Jak bowiem wynika z przepisu oznaczonego jako art. 15zn pkt 1 tej ustawy: W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Zatem, z powyższego wynika, że m.in. wójt gminy zyskał prawo dokonywania przesunięć wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej np. pomiędzy działem 750 a działem 754 czyli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Należy jednak zauważyć, że ta możliwość została ograniczona tylko do zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a nie do wszelkich możliwych zadań gminy.