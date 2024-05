Kupcy z Marywilskiej średnio zainteresowani pomocą ZUS. Wiemy, ilu jej chciało

Dane (za okres od 13 do 17 maja), do których dotarła „Rzeczpospolita”, pokazują, że poszkodowani nie są przesadnie zainteresowani pomocą z ZUS. Do sal obsługi klienta w związku z pożarem zawitało bowiem jedynie 53 klientów. Nieco więcej, bo 56, zadzwoniło na specjalną infolinię. W efekcie liczba wniosków o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie ich na raty wyniosła 12. Zdaniem ZUS dane nie oddają jednak pełnego obrazy sytuacji.

– Oczekujemy bowiem na informację od Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, kiedy pierwsza grupa poszkodowanych przedsiębiorców zgłosi się (wraz z tłumaczem) do naszych oddziałów w celu złożenia wniosków – mówi Paweł Żebrowski.

Dodaje, że ZUS przesłał komunikat z informacjami dla poszkodowanych w pożarze hali do 11 izb gospodarczych (m.in. tureckiej, chińskiej, bułgarskiej) z prośbą o rozpropagowanie go wśród zainteresowanych.

O co ZUS pytali poszkodowani w pożarze Marywilskiej 44

Zapytaliśmy ZUS, o co poszkodowani, telefonując na infolinię, pytali najczęściej. Poniżej prezentujemy zagadnienia wraz z odpowiedziami organu rentowego.

Na jaki okres można odroczyć składkę bieżącą?