Nieregularny rytm snu zwiększa ryzyko poważnych chorób. Potwierdzają to badania

Z badania wynika, że nieprzestrzeganie regularnej pory zasypiania i wstawania zwiększa ryzyko udaru mózgu, zawału serca i niewydolności serca o 26 proc., nawet jeżeli przesypiamy całą noc. W przypadku osób, u których nieregularność snu jest umiarkowana, ryzyko jest większe o 8 proc.

Im większa jest różnica w codziennych porach snu tym poważniejsze niesie to skutki dla zdrowia. Badanie wykazało również, że budzenie się każdego dnia o tej samej porze ma większe znaczenie niż stała godzina zasypiania. Wstawanie o różnych porach w większym stopniu zaburza nasz zegar biologiczny.

Czytaj więcej Nauka Jak aktywność fizyczna wpływa na ryzyko demencji? Najnowsze wyniki badań Nowe badanie dotyczące osób w wieku średnim i podeszłym pokazało związek wysokiej formy fizycznej z niższym ryzykiem wystąpienia demencji. Zdaniem badaczy kluczem do zmniejszenia ryzyka schorzeń z tej grupy może okazać się wysoka sprawność sercowo-oddechowa.

Jakie wnioski płyną z badania? Naukowcy radzą, jak zadbać o zdrowy sen

Badania przeprowadzone na szeroką skalę pozwoliły naukowcom sformułować daleko idące wnioski. "Nieregularny sen był silnie związany z wyższym ryzykiem poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Odpowiedni czas snu nie był wystarczający, aby zrównoważyć te niekorzystne skutki wśród osób śpiących nieregularnie. Badanie to potwierdza włączenie regularności snu do wytycznych zdrowia publicznego i praktyki klinicznej jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych" - stwierdzono w raporcie z badań.

Autorzy badania podkreślają ogromną rolę zdrowych nawyków dotyczących snu dla naszego zdrowia. "Powinniśmy dążyć do tego, aby codziennie budzić się i zasypiać mniej więcej o tej samej porze z marginesem 30 minut, także w weekendy. Różnica do godziny jest akceptowalna, ale lepiej aby było to mniej niż 30 minut, a najlepiej przestrzegać tej samej pory każdej nocy i każdego ranka" -mówi Jean-Philippe Chaput z Uniwersytetu w Ottawie, główny autor badania.

Choć przestrzeganie tej zasady może nie być łatwe, ważne by odstępstwa nie zdarzały się zbyt często. "Nikt nie jest doskonały. Jeśli nie śpisz regularnie przez jeden lub dwa dni w tygodniu, to cię nie zabije. Ale jeśli twój sen jest nieregularny pięć lub sześć dni w tygodniu i staje się to przewlekłe, to pojawia się problem" – dodaje naukowiec.