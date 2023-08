Obniża ciśnienie krwi, poprawia pamięć, koncentrację i sprzyja kreatywności. Redukuje napięcie i wspomaga regenerację, a według badań opublikowanych w „International Journal of Immunopathology and Pharmacology” przebywanie w naturze może wpływać na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego poprzez redukcję stanów zapalnych. Tak działa na nas przebywanie w otoczeniu przyrody, więc im dłużej i częściej spacerujemy po lesie czy łąkach, tym lepiej dla nas samych.

A gdyby wykorzystać wnioski z badań psychologów i stworzyć narzędzie, które sprawi, że zanurzenie się w naturę będzie nie tylko odpoczynkiem, ale także fascynującą przygodą? Na taki pomysł wpadła Fundacja HumanDoc, która w wyjątkowym partnerstwie z Krystyną Czubówną, jedną z najbardziej cenionych lektorek w Polsce, wprowadziła nowy standard edukacji ekologicznej. Na podstawie najnowszych technologii fundacja stworzyła ekoaplikację EkoApp, która dostarcza fascynujących wrażeń podczas wirtualnych lekcji o ekosystemach. I to w towarzystwie głosu Krystyny Czubówny.

– Darmowa aplikacja pomoże przekształcić zwykły spacer po lesie w niezapomnianą przygodę, w trakcie której Krystyna Czubówna opowie użytkownikom aż o 150 gatunkach fauny i flory, a do tego wyjaśni, jaką rolę każdy z nich pełni w ekosystemie – opowiada Izabela Żbikowska z HumanDoc, dodając, że kolejnymi zaletami aplikacji są piękne zdjęcia czy elementy rzeczywistości rozszerzonej.

Czy wiesz, że bielik zakochuje się tylko raz?

EkoApp jest dostępna bezpłatnie. Aplikacja działa na dwa systemy Android lub iOS – linkowanie do obu wersji znajduje się na stronie www.ekoaplikacja.pl. Można korzystać z aplikacji bez logowania lub poświęcić nieco więcej czasu, by stworzyć swój własny profil i tym samym własne trasy czy listy ulubieńców fauny i flory. W aplikacji znajdują się również listy ciekawych miejsc i szlaków, a także powiązane z kalendarzem obserwacje opowiadające użytkownikom o zrachowaniach zwierząt w zależności od pory roku. Chętni mogą również sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w quizach. Interaktywna aplikacja co jakiś czas będzie o sobie przypominać, wysyłając użytkownikom powiadomienia z ciekawostkami. Na przykład pytając o to, jak głęboko może nurkować łoś czy ile razy zakochuje się bielik.

Głównym celem powstania EkoaApp jest uwrażliwienie społeczności na kwestię ochrony przyrody oraz zrozumienia roli, jaką odgrywają ekosystemy. Dlatego HumanDoc przygotował aplikację w partnerstwie z ekspertami z Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Aplikację budował doświadczony zespół SansiLabs. Dzięki krótkim opowieściom czytanym przez Krystynę Czubównę użytkownicy aplikacji poznają fascynujące fakty na temat ekosystemów, ale także zdobędą świadomość, jakie zagrożenia niosą ze sobą niektóre turystyczne zachowania, takie jak hałas czy skażanie jezior przez… sikanie do nich. Wystarczy, że zajrzą do działu „Poradnik”.

Z dedykacją dla Mazur, użyteczna w całym kraju

Aplikacja w obecnej formie poświęcona jest Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, bo to jeden z największych turystycznych regionów w Polsce. – Jednak z całego serca zapraszamy mieszkańców całego kraju do korzystania z EkoApp. Po pierwsze, dlatego, że dzięki takim sekcjom jak „Szlaki” czy „Miejsca” można zaplanować sobie pobyt na Mazurach. Po drugie, część zwierząt czy roślin występuje w całym kraju, warto więc posłuchać, jak Krystyna Czubówna przedstawia zwyczaje saren, jeleni czy bocianów – zachęca Żbikowska, dodając, że EkoApp może być świetnym narzędziem także dla nauczycieli, którzy mogą prowadzić lekcje przyrody na podstawie wiedzy z aplikacji.

Projekt „Zakorzenieni w przyrodzie – budowa ekoaplikacji dedykowanej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich” korzysta z dofinansowania o wartości 172 572,11 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014–2021 w ramach programu „Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO – Fundusz Małych Grantów”.

Celem projektu jest zwiększenie ochrony bioróżnorodności Krainy Wielkich Jezior Mazurskich przez podniesienie świadomości społecznej na temat ekosystemów i świadczonych przez nie usługach.

