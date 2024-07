Wnioski z badania wskazują, że pozytywne nastawienie i odczuwanie wdzięczności za to, co nas spotyka, przyczyniają się do poprawy jakości życia psychicznego oraz fizycznego, a osoby z pozytywnym nastawieniem do życia mogą uniknąć ryzyka przedwczesnej śmierci. Skupienie się na pozytywach, nawet w trudnej sytuacji, może się okazać sposobem na osiągnięcie długowieczności.

Dlaczego optymistom żyje się lepiej?

Jeśli interpretujemy optymizm, jako sposób patrzenia na świat, nasuwa się wniosek, że optymistom żyje się lepiej. Optymiści doceniają pozytywy i mają pogodniejszy stosunek do życia. Nie skupiają się na negatywach, a zamiast tego doceniają siebie i to, co ich otacza. Łatwiej radzą sobie z porażkami i wierzą, że wszelkie trudy, bóle i cierpienia są tylko przejściowe – wyjaśnia Sławomir Prusakowski.

W sytuacji wystąpienia groźnej choroby, optymiści mają większe szanse na wyzdrowienie Sławomir Prusakowski, psycholog i trener biznesu

Według amerykańskich badaczy osoby z optymistycznym nastawieniem do życia bardziej dbają o siebie i dążą do poprawy jakości życia. Częściej decydują się na zdrowszy tryb życia i wprowadzenie zdrowych nawyków. Rzadziej sięgają po używki, a nierzadko podejmują systematyczną aktywność fizyczną.

Optymizm pomaga w regeneracji i odpoczynku, polepsza efektywność snu. Optymistów cechuje także większa otwartość na ludzi i dobre stosunki społeczne. W konsekwencji ich samopoczucie jest lepsze, podatność na depresję lub zaburzenia lękowe — mniejsza, rośnie też poziom szczęścia i satysfakcja z życia.

Czy optymizm gwarantuje dłuższe życie?

Optymistów cechuje skupianie się na pozytywnych aspektach, dzięki czemu rzadziej odczuwają lęk, mniej się martwią i doświadczają na co dzień mniej stresu. Wydzielają mniej kortyzolu, a więcej pozytywnych hormonów.