Jak rzucić palenie? 11 sposobów na pokonanie papierosów

– Realną odpowiedzialność za realizację celów powinni ponosić prezes i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ, a także niżej, dyrektorzy jednostek, którzy przekazują je do podległych jednostek. Oczywiście cele muszą być bardzo realistyczne, bo czeka nas praca na kilka pokoleń. Ale nie można ustawać w działaniach. Kiedyś tylko marzyliśmy o autostradach, a dziś są. Powstawały jednak przez wiele lat i nadal są budowane. Ale każdy rok ciężkiej pracy przynosi efekty. Tymczasem w opiece zdrowotnej nie ma celów i egzekwowania ich realizacji. Bez tego podobne raporty, jak prezentowany dziś, pozostaną bez odzewu – podkreślił dr Prusaczyk.

Jakub Szymański, specjalista z departamentu zdrowia publicznego Ministerstwa Zdrowia, ocenił raport jako bardzo ciekawy. Resort zdrowia będzie teraz analizował wnioski; część z nich jest znana, część nowa.

Jednak jego zdaniem dyskusja o redukcji ryzyka jest w Polsce nakierowana na to, czy coś jest zdrowsze, czy mniej zdrowe. – Powinniśmy się skupić na regulacji tego typu wyrobów. Jeśli produkty alternatywne powinny być skierowane wyłącznie do dorosłych, którzy chcieliby rzucić palenie, to powinny wyglądać i smakować tak jak papierosy. Nie powinny poprzez swój wygląd, aromat, smak zachęcać osób, szczególnie nieletnich, do sięgania po nie. Tymczasem efekty obecnego wyglądu widzimy po tym, że 62 proc. nieletnich używa elektronicznych papierosów. To przykład tego, że narzędzie, które – przynajmniej w teorii – ma pomagać w rzuceniu palenia, de facto powoduje uzależnienie od nikotyny u dużej liczby osób – mówił Jakub Szymański. – Kluczowe jest to, jak możemy temu zaradzić, aby te wyroby były uregulowane w podobny sposób i były traktowane przez osoby, które nie palą, jako wyroby takie same jak papierosy. Żebyśmy nie wysyłali błędnego komunikatu, który dziś jest przekazywany do osób młodych, że podgrzewany tytoń czy elektroniczne papierosy są czymś zdrowszym. Okazją będą rozpoczynające się w przyszłym roku prace nad nowelizacją dyrektywy tytoniowej – podsumował Jakub Szymański.

