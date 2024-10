E-papierosy najczęściej odpowiedzialne za inicjację nikotynową młodzieży

Z badania wynika, że w przypadku 64,1 proc. respondentów kontakt z nikotyną skończył się na jednym razie („spróbowałem/am, ale już nie korzystam”). 12,2 proc. sięga po produkty nikotynowe codziennie, 7,3 proc. raz w tygodniu, 3,8 proc. tylko na imprezach, a 12,7 proc. zadeklarowało, że rzadko. Wśród tych, którzy obecnie używają produktów nikotynowych, aż 90 proc. korzysta z e-papierosów. 42,7 proc. deklaruje, że sięga po tradycyjne papierosy, a 14,5 proc. wybiera też podgrzewacze tytoniu.

Badacze zwracają przy tym uwagę na niepokojące zjawisko tzw. „podwójnego palenia” lub „podwójnych palaczy” (ang. dual users). Młodzi sięgają dziś po nikotynę z kilku źródeł: najczęściej łącząc wapowanie e-papierosów z paleniem tradycyjnych papierosów.

Jednocześnie, przeszło jedna trzecia (ok. 36,1 proc.) uczniów, którzy wkroczyli na ścieżkę nałogu, korzysta z preferowanego wyrobu nikotynowego codziennie. Jedynie 2,5 proc. czuje się uzależniona.

Atrakcyjne smaki

- W szkołach epidemia papierosów ustąpiła miejsca epidemii e-papierosów. 9 na 10 uczniów, którzy obecnie używają nikotyny, używa jej wapując e-papierosy. To rzeczywiście „plaga” polskich szkół, cytując Panią Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę. Najczęściej te e-papierosy mają smaki atrakcyjne dla nieletnich – wskazuje prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – MEDYCYNA XXI.

Ok. 83 proc. młodych najczęściej wybiera e-papierosy o smaku owocowym, słodyczy lub deserów. 63 proc. uczniów wskazuje, że to owocowe i słodkie smaki są głównym elementem przyciągającym je do wyrobów z nikotyną.