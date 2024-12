Trump o zgodzie na użycie broni USA do ataków na Rosję: Nie powinno się na to pozwolić

Ocenił, że ma „bardzo dobry plan pomocy”, ale gdyby go ujawnił - stałby się on bezwartościowy. Podkreślił, że oczekuje od Ukrainy gotowości do negocjacji, ale też tego, że „cofnie się o krok”. Nie sprecyzował jednak dokładnie swoich oczekiwań.



„To, co się dzieje, to szaleństwo”

Prezydent elekt ocenił jako „bardzo duży błąd” zezwolenie Ukrainie na wykorzystanie otrzymanej od USA broni do atakowania celów głęboko w Rosji. Taki krok podjął w listopadzie prezydent Joe Biden.



- Bardzo stanowczo nie zgadzam się z wysyłaniem rakiet na setki mil w głąb Rosji - mówił Trump. - Dlaczego to robimy? Po prostu eskalujemy tę wojnę i pogarszamy ją. Nie powinno się na to pozwolić.

Polityk ocenił, że konflikt na Bliskim Wschodzie to „łatwiejszy problem do rozwiązania” niż ten, który trwa między Ukrainą i Rosją. Zwrócił uwagę na „oszałamiającą” liczbę martwych żołnierzy po obu stronach konfliktu, oceniając, że choćby ten argument powinien przemówić do Rosji i Ukrainy, by usiadły do rozmów. - To szaleństwo, co tam się dzieje – mówił.