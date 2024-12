Co zmieniono po konsultacjach? M.in. położono większy nacisk na stałe dostosowywanie treści nauczania do wymagań rynku pracy czy wprowadzono mechanizmy, dzięki którym edukacja w szkole będzie mogła być bardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb szkół i instytucji edukacyjnych. Większy nacisk w procesie edukacji położono na wartości oraz podmiotowość ucznia.

Jakie oceny powinny być w szkole?

Nowy profil absolwenta to nie wszystko. Równocześnie z reformą edukacji rozpoczynają się prace nad zmianą systemu oceniania w szkołach. W czwartek „Gazeta Wyborcza” napisała, że resort rozważa także zmianę systemu oceniania. Zanim jednak zdecyduje się na rewolucję, chce ten pomysł skonsultować z nauczycielami i zapytać, co myślą o ocenach opisowych zamiast cyfrowych, czy powinno się zrezygnować z ocen cyfrowych na rzecz opisowych. Resort chce także zapytać o to, czy powinna być wystawiana ocena na półrocze a także, czy rzeczywiście na koniec każdej klasy potrzebne są papierowe świadectwa.

MEN od dawna miał już problem z ocenami, ale chyba nie do końca wie, jak go rozwiązać. Bo z jednej strony wprowadzając zmiany w pracach domowych uznał, że mogą być zadawane, ale nie mogą być oceniane. Ale już zapowiadając zmiany dotyczące lekcji wychowania fizycznego resort stanowczo zaprzeczał, że przychyli się do pomysłu likwidacji ocen z wf. Prawdopodobnie stąd pomysł ze zwrócenia się do nauczycieli z prośbą o radę.

Jak powinno się oceniać? Małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska mówiła w naszym podcaście „Szkoła na nowo”, że w ocenianiu najważniejsza jest informacja zwrotna. Tak, by uczniowie wiedzieli, co już potrafią, a nad czym powinni jeszcze popracować.