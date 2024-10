Wycofanie alkotubek to dopiero początek. „Alkohol w Polsce jest za tani”

Kolejny punkt nowelizacji to nałożenie na sprzedawców i osób podających alkohol obowiązku żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek w przypadku wątpliwości co do ukończenia przez nabywcę 18. roku życia.

Pojawi się również zakaz wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci innej niż płynna. – Chodzi o to, że szykują się różne musy, żele, kryształki alkoholowe, żelki oraz inne produkty, które niekoniecznie są płynem. Tu spodziewamy się bardzo dużej inwencji, więc już wybiegamy w przyszłość i zakazujemy wszelkich innych postaci – tłumaczył wiceminister zdrowia.

Rząd zamierza też uregulować kwestię wyglądu opakowania napoju alkoholowego oraz wyglądu i treści zamieszczonej na nim informacji. Jak wyjaśniał Konieczny, chodzi o to, żeby treść opakowania nie była atrakcyjna i nie sugerowała czegoś, czym nie jest.

Nowelizacja obejmie także kwestię materiału, z którego może zostać wykonane opakowanie. – W przypadku opakowań o ilości nominalnej do 300 ml – i tutaj się różnimy z Ministerstwem Rolnictwa – proponujemy, aby opakowania te były wykonane wyłącznie ze szkła lub metalu – powiedział wiceminister zdrowia. Resort rolnictwa proponuje zaś, żeby takie ograniczenie dotyczyło opakowań do 200 ml.

Rząd zakaże też sprzedaży napojów alkoholowych na odległość. Chodzi o jednoznaczny zakaz sprzedaży alkoholu przez Internet. - Ta propozycja naszym zdaniem jest bardzo dużym krokiem na drodze ograniczenia możliwości sprzedaży alkoholu w sposób wysoko nieetyczny. Dlaczego zakaz internetowy? Ponieważ mamy badania, które poświadczają, że sprzedaż przez Internet sprzyja impulsywnym zachowaniom, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu – wskazał Wojciech Konieczny.