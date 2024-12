Czytaj więcej Polityka Lewica wystawi trzech kandydatów na prezydenta? „Przedkładają interesy partyjne” Jeśli partia Razem wystawi swojego Adriana Zandberga, wystartuje też senator Waldemar Witkowski z Unii Pracy – wynika z rozmów „Rzeczpospolitej”. Oznaczałoby to rozdrobnienie lewicy w wyborach prezydenckich w niespotykanej dotąd skali.

Zdaniem Mateusza Merty nazwa podkreśla tożsamość partii, dla której duże znaczenie ma idea solidarności społecznej. Powrót do niej chwali specjalista od marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak. – Pozostawienie „lewicy” w nazwie spowodowałoby, że partia kojarzyłaby się wciąż z Nową Lewicą i klubem Lewicy w Sejmie. Pozbycie się tego członu jest racjonalne z punktu widzenia budowania swojej podmiotowości – mówi.

Nie ukrywa, że dużo większy problem z ma ze zrozumieniem zmiany z 2019 roku. – Wygląda na to, że partia dostosowuje nazwę do bieżących sojuszy politycznych, co nie jest typowym podejściem – mówi.

W ostatnich latach kilka partii eksperymentowało z nazwami

Razem nie jest jednak jedynym ugrupowaniem starającym się kształtować swoją tożsamość z wykorzystaniem nazwy. Najgłośniejszym przykładem jest zmiana nazwy ugrupowania Zbigniewa Ziobry Solidarna Polska na Suwerenna Polska w 2023 roku. Jej liderzy tłumaczyli, że nowa nazwa ma odzwierciedlać sprzeciw partii wobec „planów UE” i wynikającej z nich „utraty możliwości decyzyjnych Warszawy na rzecz Brukseli, a właściwie Berlina”.

Suwerenna Polska to gwarancja bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i militarnego. Dlatego zdecydowaliśmy się na nowy etap pracy dla Polski

rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba, pytany o powody zmiany nazwy partii na Suwerenna Polska

Poza tym obecne w Sejmie partie nazw raczej nie zmieniały, jednak nie oznacza to, że nie przeprowadzały czegoś, co specjaliści od marketingu nazwaliby rebrandingiem. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2019 roku nosił nazwę Koalicja Polska, a od 2023 roku – PSL–Trzecia Droga. Z kolei Platforma Obywatelska od 2018 roku upowszechnia nazwę Koalicja Obywatelska, co formalnie spowodowane jest sojuszem z mniejszymi ugrupowaniami: Nowoczesną, Inicjatywą Polską i Zielonymi.