Dotyczy to zapewne sprawców i odpowiedzialnych za masakrę w kwietniu 2013 roku w Tadamon – żołnierze podlegli syryjskiemu wywiadowi zastrzelili prawie 300 cywilów, jednego za drugim wrzucając do przygotowanego wcześniej wykopu, i spalili, wykorzystując do podtrzymania ognia opony samochodowe. Wideo z egzekucji przedostało się do sieci i władze zdecydowały się na areszt dowódcy operacji. Później uznano, że wideo zostało sfabrykowane.

W czasie wojny domowej w Syrii zginęło ponad 300 tys. osób. Ocenia się, że dodatkowo co najmniej 130 tys. zaginęło bez śladu

Takich zbrodni było znaczenie więcej i nie zostały zapomniane. W czasie wojny domowej zginęło ponad 300 tys. osób. Ocenia się, że dodatkowo co najmniej 130 tys. zaginęło bez śladu. Wiele z nich straciło życie w więzieniu Sajdnaja w pobliżu Damaszku, którą nazywano „rzeźnią ludzi”. Jest już puste, a po jego korytarzach błąkają się ludzie mający nadzieję na odnalezienie śladów swoich bliskich. Jak pisze agencja AFP, jeszcze w środę dotarły do szpitala w Damaszku okaleczone torturami zwłoki 35 więźniów. Zrobiono ich fotografie, w nadziei, że zostaną zidentyfikowane przez rodziny.

Dokąd uciekają prominentni współpracownicy Baszara Asada?

Równocześnie nowe władze zapowiedziały już amnestię dla żołnierzy armii obalonego prezydenta. Nie wiadomo jednak dokładnie, kto zostanie nią objęty. W tej sytuacji trwa exodus ludzi byłego reżimu.

– Wielu prominentnych wpółpracowników Asada znalazło się w Libanie, gdzie przybywali już od soboty – mówi „Rzeczpospolitej” z Bejrutu Nadim Shehadi, były ekspert londyńskiego think tanku Chatham House. Wśród nich jest podobno Ali Mamluk, były szef Biura Bezpieczeństwa prezydenta Asada i jego zaprzyjaźniony doradca. Także alawita. Znajduje się prawdopodobnie pod ochroną Hezbollahu w szyickiej dzielnicy Bejrutu. Został skazany w tym roku przez sąd w Paryżu na dożywocie za uprowadzenie i torturowanie w Syrii francuskich obywateli. Wielu z uciekinierów z Damaszku czeka podobno na wyjazd z Libanu w hotelach Mövenpick oraz Phoenicia w Bejrucie. Są chronieni przez nieznanych ludzi.