Branża tytoniowa: część konsumentów może przerzucić się na zakupy w szarej strefie

Według szacunków MF, podwyżka ma przynieść budżetowi dodatkowe wpływy rzędu ok. 3,5 mld zł rocznie. W czasie konsultacji publicznych firmy z branży tytoniowej wskazywały, że nie musi być to realna kwota, bo część konsumentów może przerzucić się na zakupy w szarej strefie.

Zmiany w akcyzie mają być jeszcze uzupełnione osobną nowelizacją. Zapewni ona objęcie tym podatkiem niektórych wyrobów zwanych nowatorskimi, w tym waporyzatorów i saszetek nikotynowych.

Akcyza na papierosy i e-papierosy w 2025 roku

W myśl nowych przepisów stawki akcyzy mają wynosić:

na papierosy – 476,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej;

na tytoń do palenia – 412,58 zł za każdy kilogram i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej;

na cygara i cygaretki – 903,90 zł za każdy kilogram.

„W odniesieniu do papierosów i tytoniu do palenia nieobjętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy ustalono w wysokości 789,77 zł za każde 1000 sztuk papierosów oraz 668,06 zł za każdy kilogram tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na susz tytoniowy ma wzrosnąć do 668,06 zł za każdy kilogram. W przypadku stawek na płyn do papierosów elektronicznych wprowadza się stawki w kwocie 1,80 zł za każdy mililitr. Stawkę akcyzy na wyroby nowatorskie podwyższono do 780,41 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia” - czytamy w komunikacie na stronie prezydenta.