„To idealna propozycja dla dzieci i dorosłych, którzy chcą poczuć się jak dorośli, ale bez negatywnych konsekwencji palenia” – w ten sposób jeden z dostawców, wystawiających swoje produkty w serwisie Allegro, opisuje gumy do życia, przypominające papierosy. Nie dość, że wyglądają jak prawdziwe wyroby z tytoniu, to w dodatku są zapakowane w paczki imitujące opakowania papierosów, a nawet dają przypominający palenie efekt, dzięki umieszczonemu na końcu proszkowi. „Te gumy do żucia są prawdziwym hitem i dają wyjątkowy efekt WOW. Bo jeśli dmuchniesz w papierek przed zjedzeniem, dym uniesie się z drugiego końca!” – reklamuje jeden z dostawców Allegro.

Reklama

Czy sztuczne papierosy są równie niebezpieczne jak alkotubki?

Wkrótce takimi produktami zajmie się sejmowa Komisja ds. Petycji. To efekt petycji od osoby, która twierdzi, że rządzący powinni rozprawić się z ze sztucznymi papierosami tak, jak z tzw. alkotubkami, czyli saszetkami z alkoholem, przypominającymi owocowe musy dla dzieci.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Alkotubki podpaliły internet. Hołownia: To zło w czystej postaci Plastikowe tubki do złudzenia przypominają opakowania na musy owocowe dla dzieci, ale w środku jest owocowy likier. Podobieństwo nieprzypadkowe, bo mają tego samego producenta, firmę OLV z Mroszkowa. Politycy są oburzeni, a OLV mówi o nagonce.

Pojawienie się w sprzedaży tych ostatnich wywołało pod koniec września burzę w mediach. Wielu komentatorów i polityków zauważało, że takie produkty służą promocji alkoholu u dzieci, a kolejnym zagrożeniem jest wyjątkowa łatwość konsumpcji w miejscach publicznych. W efekcie afery producent alkotubek wycofał je ze sprzedaży, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom podał się do dymisji, a rząd zapowiedział projekt ustawy zakazujący sprzedaży alkoholu w postaci innej niż płynna, np. proszku, kryształu, żelu lub pasty.

Do afery wokół alkotubek nawiązał autor petycji skierowanej do Sejmu. „Produkt ten spotkał się z powszechną krytyką zarówno w społeczeństwie, jak i wśród polityków” – przypomniał. „Niemniej, chciałbym zwrócić uwagę na inny produkt, który mimo podobnych zastrzeżeń, od dłuższego czasu pozostaje szeroko dostępny w sprzedaży, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Chodzi o gumy do żucia w kształcie papierosów” – napisał.