Rośnie liczba chorych na odrę. Powodem uchylanie się od szczepień

Nowy szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski zapowiedział już działania zmierzające do poprawy sytuacji związanej ze szczepieniami. W pierwszej kolejności ma to być zmiana sposobu zbierania danych dotyczących szczepień – dziś do końca nie wiadomo, jaki jest poziom wyszczepienia, bo nie wszyscy nieszczepiący rodzice składają takie odmowy. Możliwe, że poziom wyszczepienia jest jeszcze niższy, niż podaje to UNICEF. Przy okazji sanepid ma też skuteczniej docierać do rodzin niezaszczepionych dzieci i przypominać o szczepieniach.

Zmieni się prawo i opornym rodzicom inspektorzy będą wręczać mandaty, które łatwiej wyegzekwować niż grzywny.