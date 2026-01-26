Aktualizacja: 27.01.2026 16:24 Publikacja: 26.01.2026 00:00
Wydarzenie, jak co roku, będzie kontynuacją tradycji tworzenia przestrzeni do merytorycznej debaty. W 2026 r. organizatorzy skoncentrują się na redefinicji priorytetów zdrowotnych państwa i poszukiwaniu konkretnych rozwiązań dla systemu, który musi sprostać nowym realiom społeczno-ekonomicznym, technologicznym i demograficznym.
Agenda wydarzenia została zbudowana wokół hasła: „Nowe strategie dla zdrowia. Czas na redefinicję celów i wyzwań”. W ramach zaplanowanych kilkudziesięciu sesji oraz wystąpień na Scenie Otwartej, uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na zdrowie szerzej, wykraczając poza dotychczasowy paradygmat. Kongres będzie miejscem określania nowych priorytetów zdrowotnych państwa i szukania równowagi między oczekiwaniami społecznymi a realnymi możliwościami systemu.
W gronie ekspertów Kongresu znajdą się decydenci ochrony zdrowia, managerowie i dyrektorzy szpitali, przedstawiciele biznesu, sektora prywatnego, środowiska akademickiego oraz trzeciego sektora.
Wśród potwierdzonych prelegentów znaleźli się, między innymi: Jolanta Sobierańska-Grenda (Ministerstwo Zdrowia); Michał Byliniak; Arkadiusz Grądkowski (Izba POLMED); Paweł Grzesiowski (GIS); Łukasz Jankowski (NIL); Katarzyna Kęcka (Ministerstwo Zdrowia); Krzysztof Kopeć (PZPPF); Tomasz Maciejewski (Ministerstwo Zdrowia); Filip Nowak (NFZ); Maria Ochman (NZZS Solidarność); Łukasz Pietrzak (GIF); Anna Rulkiewicz (Grupa LUX MED); Daniel Rutkowski (AOTMiT), Jakub Szulc (NFZ).
