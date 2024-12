Osobą ubezpieczoną jest każda osoba, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, czyli jest na przykład pracownikiem, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, emerytem czy osobą bezrobotną, lub jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i została zgłoszona do ubezpieczenia.

Reklama

Co ważne, do ubezpieczenia można się zgłosić także wstecznie. Jeżeli nastąpi to w ciągu 30 dni od skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej lub w ciągu 30 dni od kiedy NFZ powiadomi daną osobę o rozpoczęciu dochodzenia od niej kosztów świadczeń, to nie poniesie ona kosztów leczenia.

Kiedy wygasa prawo do darmowych świadczeń zdrowotnych?

Według informacji zawartych na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, prawo do świadczeń wygasa po 30 dniach od utraty tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj więcej Samorząd Od 500 do 1150 zł dodatku przed świętami. Kto może dostać „karpiowe"? Tzw. karpiowe to świąteczny dodatek, na który może liczyć część pracowników. Wypłacany jest między innymi urzędnikom i pracownikom samorządowym. W tym roku zatrudnieni w administracji samorządowej otrzymają od 500 do nawet 1150 złotych. Ale nie wszyscy.

Istnieją jednak grupy ubezpieczonych, którym prawo do świadczeń przysługuje dłużej: