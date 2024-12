Seniorzy mogą liczyć na zwrot od skarbówki. Kto dostanie nawet 400 zł?

W przypadku rozliczeń elektronicznych czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi 45 dni, zaś w przypadku złożenia papierowej deklaracji - 90 dni. Seniorzy posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku (w ciągu 30 dni), o ile złożą zeznanie drogą elektroniczną.

Jak otrzymać zwrot?

Urząd skarbowy może zwrócić nadpłaconą zaliczkę na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Jeśli numer rachunku był już wskazany we wcześniejszych latach i pozostaje aktualny, nie trzeba ponownie go wpisywać. Z kolei osoby, które do tej pory nie zgłosiły rachunku lub mają nowy numer konta, muszą wskazać go w zeznaniu rocznym lub złożyć zgłoszenie aktualizacyjne. Seniorzy, które nie posiadają rachunku bankowego lub nie zgłoszą go do organu podatkowego, otrzymają zwrot przekazem pocztowym. W tym przypadku jednak nadpłata będzie pomniejszona o koszty przekazu.

Status sprawy można sprawdzić logując się do e-Urzędu Skarbowego. Następnie należy wybrać usługę „Zwroty podatków”. Znajdziemy tam informację o dacie dokonania zwrotu nadpłaty oraz jej ewentualnym zaliczeniu na poczet innych zobowiązań podatkowych.