- Ustawodawca może uchwalić ustawę niezgodną z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, co może być później kwestionowane przed Trybunałem. Należy jednak zważyć na stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie skuteczności orzeczeń Trybunału zapadłych z udziałem sędziów powołanych w skutek deliktu konstytucyjnego. W świetle stanowiska SN oraz ETPCz nie można akceptować orzeczeń z udziałem sędziów dublerów – podkreśla Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z UW.

Drugi projekt w Sejmie dotyczący aborcji

Propozycja części posłów z KO to już drugi projekt w Sejmie dotyczący aborcji. Do pierwszego czytania został skierowany projekt Lewicy. Legalizuje on aborcję do 12. tygodnia trwania ciąży. Po 12. tygodniu przerwanie ciąży byłoby możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia, w tym w szczególności zdrowia fizycznego lub psychicznego; wyniki diagnostyki prenatalnej lub inne przesłanki medyczne wskazują na to, że występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu albo istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego.