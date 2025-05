Adwokat jak ksiądz? Minister Adam Bodnar otrzymał projekty palestry

Do przekazania projektów doszło podczas poniedziałkowego spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości. Odbyło się ono w związku z podpisaniem 13 maja 2025 r. przez Polskę, Konwencji Rady Europy o ochronie zawodu prawnika.

Podczas spotkania Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysław Rosati wręczył ministrowi sprawiedliwości projekty ustawy o zmianie Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, w szczególności Prawa o adwokaturze, jak też projekt ustawy o regulacji rynku świadczenia pomocy prawnej, które jak czytamy w komunikacie, przewidują podniesienie standardów ochrony tajemnicy adwokackiej, zmiany w zasadach przeszukania kancelarii, zawieszania adwokatów w wykonywaniu zawodu, postępowania z materiałami objętymi tajemnica adwokacką ujawnionymi w toku przeszukania i dokonywania oględzin nośników zawierających takie materiały oraz wzmocnienia niezależności zawodu adwokata.

Tajemnica adwokackiej nie będzie można uchylić

Co konkretnie proponuje palestra? Przede wszystkim chce, aby tajemnica adwokacka (radcowska) miała charakter bezwzględnej. Obecnie ma w polskim prawie charakter tzw. tajemnicy względnej. Oznacza to, iż sąd – w określonych sytuacjach – może uchylić tę tajemnicę. Jak zauważa NRA, prowadzi to do sytuacji, w której prokurator lub sąd ma otwartą możliwość przesłuchania adwokata na okoliczności objęte tajemnicą adwokacką. W związku z tym samorząd proponuje zrównanie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej z tajemnicą obrończą i spowiedzi. Nie będzie więc możliwości jej uchylenia.



W praktyce oznacza to, że adwokat nie będzie mógł być przesłuchiwany na okoliczności, o których dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej – bez względu na to, czy występował jako obrońca, czy jako pełnomocnik czy też tylko udzielił porady prawnej. Podobnie, dokumenty i inne dowody zawierające informacje chronione tajemnicą zawodową będą podlegały szczególnej ochronie – bez możliwości ich wykorzystania w toku postępowania karnego.