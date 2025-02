Sąd: dyscyplinarki adwokata to informacja publiczna, ocena ze studiów nie

Podniósł również, że specyfika pracy adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej osobom, które, co do zasady, nie mają specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, które powierzają swój los w ręce nieznanej osoby. Jak zaznaczono, są to częstokroć sprawy drobne, czasem bardziej poważne, a niekiedy bardzo istotne. „Wspólnym kwantyfikatorem tych spraw jest ich doniosłość dla tej konkretnej osoby, która udaje się po pomoc prawną do adwokata. Faktami notoryjnymi jest to, że nie każdy student kończy studia z oceną 5.0 na dyplomie oraz to, że nie każdy aplikant adwokacki kończy aplikację z najwyższą lokatą. Również nie każdy adwokat miał lub ma w toku postępowania dyscyplinarne" - podkreślił skarżący.



Ocena, z jaką adwokat ukończył studia nie ma waloru informacji publicznej

Rozpatrujący skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu również odwołał się do orzecznictwa, a dokładnie do wyrażanego w nim poglądu, że „zawód adwokata z racji przyznanych mu kompetencji i roli jaką odgrywa we współczesnym obrocie prawnym stanowi zawód zaufania publicznego”. Jak wyjaśniono, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego adwokat jest osobą pełniącą funkcję publiczną, albowiem istota jego działalności polega na zapewnieniu obywatelom fachowej pomocy prawnej i zastępstwa procesowego, co kwalifikuje się jako pełnienie funkcji publicznej. Konsekwencją tej kwalifikacji jest brak możliwości skorzystania przez adwokata z ograniczenia dostępu do informacji publicznych, które go dotyczą, z powołaniem się na prywatność osoby fizycznej.

Sąd zaznaczył jednak, iż nie oznacza to, że wszystkie informacje dotyczące adwokata są związane z wykonywaniem zadań władzy publicznej. „Takimi informacjami nie są przykładowo informacje dotyczące aktywności zawodowej adwokata i aplikanta adwokackiego w sprawach konkretnych podmiotów. Natomiast informacje ogólne, dotyczące wykonywania zawodu przez konkretnego adwokata, odnoszące się do jego wykształcenia, tytułu naukowego, okresu wykonywania zawodu, miejsca i formy prowadzonej działalności, ewentualnych postępowań dyscyplinarnych, działalności w samorządzie adwokackim, będą stanowić informację publiczną" - wskazano.



Odnosząc się do konkretnych pytań zawartych we wniosku WSA stwierdził, że żądane informacje, w tym co do spełnienia warunków umożliwiających wpis na listę adwokatów, ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i udzielonych upomnieniach, możliwości kontaktu z adwokatem przez klientów oraz działalności w samorządzie adwokackim, stanowi informację publiczną

Sąd uznał natomiast, że waloru informacji publicznej nie ma natomiast pytanie o ocenę, z jaką adwokat ukończył studia. Jak bowiem wyjaśniono, uzyskana ocena z ukończenia studiów pozostaje bez wpływu na spełnienie warunków z art. 65 ustawy Prawo o adwokaturze. W związku z tym jako niezwiązana z wykonywaniem zawodu adwokata nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie u.i.d.p.