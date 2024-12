Rzeczywiście prawo o prokuraturze uprawnia do delegowania prokuratura do pracy w innej jednostce, nie reguluje jednak przy tym sposobu wyłaniania kandydatów do delegacji i nie przewiduje żadnego trybu konkursowego. Zapytaliśmy o tę kwestię stołeczną prokuraturę okręgową. Jej rzecznik prasowy prok. Piotr Skiba odpowiedział, że o delegowaniu prokuratorów z rejonu do okręgu decyduje prokurator okręgowy.

– Decyzje te nie są podejmowane po przeprowadzeniu konkursów. Kryteria typowania i oceniania kandydatów nie zostały nigdzie sformalizowane. Decyzje takie leżały i leżą w gestii prokuratora okręgowego, który przed podejmowaniem decyzji zapoznaje się z aktami osobowymi osób branych pod uwagę. Nie dokonuje się pisemnej analizy, poprzestaje się na doraźnym zapoznawaniu się z aktami osobowymi osób branych pod uwagę jako potencjalni delegaci – twierdzi rzecznik.



Co dziś decyduje o delegacjach w prokuraturze?

Co ważne, prokuratorzy nie są informowani o planowanych delegacjach, ale mogą zgłaszać swoje kandydatury do delegowania. Jak zapewnia prok. Skiba, decydujące są staż pracy, sukcesy zawodowe, niekaralność dyscyplinarna i ewentualne pełnienie funkcji.

– To, że nadal nie mamy jasnych kryteriów wysyłania prokuratorów na delegacje, uderza w ideę demokratycznego państwa prawa. Pozwala to na wątpliwe awanse, jak np. pani prok. Ewy Wrzosek. Dopóki nie zostaną wprowadzone transparentne konkursy na delegowanie prokuratorów, będziemy mieli do czynienia z takimi oburzającymi sytuacjami. Zmiany powinno się wprowadzić bez oczekiwania na nową ustawę, a skutecznym narzędziem do tego są np. zarządzenia prokuratora generalnego – podsumowuje prok. Turek.