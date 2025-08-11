Aktualizacja: 11.08.2025 12:48 Publikacja: 11.08.2025 11:01
Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski podczas konferencji prasowej "Zamach na państwo prawa"
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Przypomnijmy, iż 10 lutego ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar zawiesił w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego na okres sześciu miesięcy oraz powołał rzecznika dyscyplinarnego ad hoc. Powodem było wszczęcie przez prok. Ostrowskiego śledztwa w sprawie tzw. zamachu stanu. Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak przekazała, że Ostrowski „wszczął śledztwo z zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, pomimo iż śledztwo to nie zostało zarejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych prokuratury".
W poniedziałek Prokuratura Krajowa podała, że Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym postanowił przedłużyć okres zawieszenia w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego na okres kolejnych 6 miesięcy, w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.
W uzasadnieniu wskazano, że „wykonywanie czynności prokuratora przez prokuratora Michała Ostrowskiego – w toku trwania postępowania dyscyplinarnego, a także w toku postępowania karnego – może doprowadzić do istotnego podważenia autorytetu prokuratury”.
Jak wskazano dalej „Zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski, posiadając wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności zawodowe, miał pełną świadomość, iż po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i jego zarejestrowaniu w punkcie kancelaryjnym, winien przedłożyć je właściwemu kierownikowi jednostki prokuratury celem dekretacji, rejestracji w repertorium „Ds”, wyznaczenia jednostki organizacyjnej lub osoby do załatwienia sprawy oraz założenia akt. Wynika to jednoznacznie z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 lipca 2021 r. „w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”. Pomimo jasno sformułowanych przepisów w tym zakresie prokurator Michał Ostrowski wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa – a co bardziej istotne – wykonywał czynności procesowe, w tym m.in. przesłuchania świadków, bez oznaczenia dokumentów procesowych właściwą sygnaturą „Ds”. Czynności te wykonywał wbrew zakresowi czynności określonych w § 6 zarządzenia nr 2/25 Prokuratora Generalnego z 22 stycznia 2025 r., obowiązującego od 3 lutego 2025 r.”.
Zdaniem Sądu Dyscyplinarnego „powyższe dowodzi, iż prokurator Michał Ostrowski naruszył reguły transparentnego, bezstronnego i obiektywnego działania prokuratury – co słusznie podniósł Prokurator Generalny w decyzji o zawieszeniu w czynnościach – a w kontekście takiego działania zasadne i konieczne było jego natychmiastowe odsunięcie od wykonywania obowiązków służbowych.”
Jak podano w komunikacie, postanowienie Sądu Dyscyplinarnego przy PG jest prawomocne.
