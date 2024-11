Radcowie prawni i ich próby wywarzania otwartych drzwi w sądzie.

Także zdaniem sędziego Rafał Lisaka z Sądu Okręgowego w Krakowie obrońcy - radcy są gorzej przygotowani pod względem merytorycznym. – Czasem lansują jakieś dziwne poglądy, dokonują wykładni, która dla karnisty nie ma żadnego uzasadnienia, bo w orzecznictwie i doktrynie ukształtował się sposób rozumienia danej regulacji. Widać też, że są przesiąknięci procedurą cywilną. Przykładowo, występując jako obrońcy, wnoszą o oddalenie apelacji, jak w postępowaniach cywilnych, zamiast o utrzymanie zaskarżonego wyroku w mocy. To takie szkolne błędy, które adwokatom się raczej nie zdarzają. To wynika pewnie z zaszłości historycznych, bo radcowie jednak byli szkoleni do innego rodzaju spraw gospodarczych i nie wszystko kształceniem ustawicznym można szybko nadrobić – tłumaczy sędzia Lisak.

Jak dodaje są też różnice, wynikające z przyczyn obiektywnych: radcowie, w przeciwieństwie do adwokatów mogą pracować na etacie, natomiast osoba zatrudniona w ten sposób, nie może pełnić funkcji obrońcy. W przypadku podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę, radca musi więc zrezygnować z dalszego wykonywania funkcjo obrońcy, a jeśli pełnił ją z urzędu, to trzeba szukać następnego.

Dobrze wyszkolony radca nie ustępuje adwokatowi

Zupełnie inne doświadczenia ma sędzia Jakub Kościerzyński z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. – Rzeczywiście na samym początku na sali sądowej było widać ten brak obycia w sprawach karnych. Zdarzały się różne, czasem kuriozalne sytuacje z tym związane. Myślę, że na początku sami radcowie chyba nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, że różnice pomiędzy procedurą cywilną a karną są jednak dość istotne, i przychodzili na sprawę z takim nastawieniem „jakoś to będzie”. Natomiast to odległa historia i przynajmniej na podstawie mojej praktyki mogę powiedzieć, że mam do czynienia z radcami prawnymi, którzy nie ustępują wiedzą adwokatom. Występują z powodzeniem i w sprawach karnych i wykroczeniowych – mówi sędzia Kościerzyński.

Jak zaznacza, tak wśród radców jak i wśród adwokatów zdarzają się osoby lepiej i gorzej przygotowane do sprawy, ale to wynika z indywidualnych cech danej osoby. Podobnie ze „szkolnymi błędami”, które zdarzają się tak jednym, jak i drugim. – Poziom przygotowania radców prawnych do występowania w sprawach karnych zależy też od szkoleń, także ustawicznych i na tym tle może dochodzić do jakichś różnic pomiędzy izbami. Widać poziom bydgoskiej izby radców prawnych musi być wysoki – podsumowuje sędzia Kościerzyński.