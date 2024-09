W wydanym we czwartek 5 września wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się sprawą interpretacji unijnego rozporządzenia nr 2022/1904, przewidującego sankcje wobec firm rosyjskich. Wprowadzono je w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Zakazano tam świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio usług doradztwa prawnego na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji. Rozporządzenie to przewidziało szereg wyjątków, m.in. dotyczących usług, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia dostępu do postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych w państwie członkowskim.

Rosyjska firma chciała sprzedać nieruchomość. Notariusz odmówił

Jednak przepisy te nie są całkowicie jednoznaczne. Dlatego właśnie niemiecki notariusz z Berlina odmówił sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości przez rosyjską firmę Visit-Moscow Ltd. Zgodnie z obowiązującą procedurą oddał sprawę w ręce niemieckiego sądu, a ten zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Trybunał stwierdził, że sporządzenie aktu notarialnego nie narusza rozporządzenia sankcyjnego. Sędziowie zauważyli, że taka czynność jest jedynie nadaniem charakteru urzędowego czynności prawnej. W ten sposób notariusz wypełnia bowiem, w sposób niezależny i bezstronny, zadania publiczne delegowane na niego przez państwo. Nie ingeruje też w interesy stron i nie kształtuje umowy sprzedaży. Dlatego też – jak zauważyli sędziowie – w takim przypadku notariusz nie udziela porad prawnych w celu wspierania partykularnych interesów stron. Według TSUE nie są poradami prawnymi także takie czynności jak przekazanie sprzedawcy ceny zakupu, wykreślenie wpisów o obciążeniach na tej nieruchomości i dokonanie w księdze wieczystej wpisu o przeniesieniu własności.