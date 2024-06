Po raz drugi w Rankingu Kancelarii Prawniczych przygotowaliśmy kategorię najlepsi z najlepszych – tych, którzy zebrali najwięcej wyróżnień jako kancelarie. Ale nie tylko. Dotyczą one także prawników, którzy w nich pracują i zebrali wyróżnienia w różnych dziedzinach prawa.

15 kancelarii prawniczych na liście top of the top

Na liście TOP OF THE TOP znajduje się 15 kancelarii, które w naszym rankingu zdobyły od 6 do 15 wyróżnień. W sumie do najlepszych kancelarii trafiły 122 dyplomy. Niekwestionowanym liderem tegorocznego rankingu jest kancelaria Rymarz Zdort Maruta, która wraz z prawnikami odebrała 15 dyplomów. O 5 mniej (11 dyplomów) uzyskała kancelaria Clifford Chance, 3. miejsce ex aequo zajmują kancelarie Dentons oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – otrzymały po 10 wyróżnień.

Kancelaria Rymarz Zdort Maruta uzyskała rekomendację w 6 obszarach (ochrona prywatności i danych osobowych; prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; prawo ochrony środowiska; private equity; rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne; TMT – informatyka, media, telekomunikacja) oraz otrzymała 7 wskazań indywidualnych dla prawników kancelarii.

Dodatkowo kancelaria odebrała nagrodę za przeprowadzenie transakcji roku, czyli nabycia przez włoską spółkę Gruppo San Donato z siedzibą w Mediolanie większościowego pakietu akcji spółki American Heart of Poland, zajmującej się opieką sercowo-naczyniową, oraz nagrodę dla kancelarii, która obsłużyła wiodące transakcje w 2023 r., gdzie także była liderem.