Co z neosędziami, którzy rezygnują? Na początek tylko delegacja w dół

Pierwsi sędziowie występują do Adama Bodnara o cofnięcie nominacji do sądu wyższej instancji, uzyskanej dzięki rekomendacji obecnej KRS. Chcą wracać na swoje poprzednie miejsce orzekania. Minister może ich tam delegować. I to wszystko. Potrzebne są nowe przepisy.