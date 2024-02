Wprawdzie tłusty czwartek to jeden konkretny dzień w tygodniu, ale, jak zauważa Magda Gessler, w Warszawie już od dwóch tygodni trwa pączkomania, w trakcie której wszyscy zawczasu sprawdzają, jak smakują pączki. Po które z nich Polacy sięgają najchętniej i, jeśli już ulegną pokusie, to czy zrujnuje to ich dietetyczne założenia oraz marzenia o zachowaniu obecnej lub osiągnięciu wymarzonej sylwetki?