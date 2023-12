Trybunał Konstytucyjny zajmie się wynagrodzeniami prokuratorów

Wniosek w tej sprawie złożył w sierpniu br. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP (ZZPiPP). Związkowcy wystąpili do TK o rozpatrzenie go łącznie z trzema analogicznymi wnioskami dotyczącymi sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziów na rok 2023. Dostrzeżono to w samym TK.

- Ekonomika procesowa nakazywałaby łączne rozpoznanie wszystkich czterech wniosków – wyjaśnił przewodniczący składu TK sędzia Bartłomiej Sochański.

Tak się jednak jednak nie stało. 8 listopada 2023 r. TK uznał, że ustawą okołobudżetową nie można obniżać uposażeń sędziów, więc wyliczenie sędziowskich wynagrodzeń na podstawie ustawy okołobudżetowej na 2023 r. jest niezgodne z konstytucją. Po stronie władzy wykonawczej powstał obowiązek wyrównania sędziom zamrożonych wynagrodzeń za 2023 r.

Prokuratorów dotyczą te same zasady. Wskazał to sam Trybunał, w uzasadnieniu wyroku pisząc, iż „wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych”.