W piątek władze ORA Warszawa podjęły decyzję o przeprowadzeniu "Protestu Adwokatów" 20 września br. do czego zobowiązała je uchwała zgromadzenia ogólnego tej izby z maja. Ma on mieć formę marszu spod siedziby okręgowej rady pod budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Główne postulatu to - skrócenie czasu trwania postępowań, zwiększenie niezależności sędziów, przywrócenie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości, ale także podniesienie stawek za sprawy z urzędu, pensji pracowników sądów i prokuratur, a także ograniczenie możliwości świadczenia pomocy prawnej tylko do profesjonalnych pełnomocników. Decyzję ORA ogłoszono w poniedziałek.

Tego samego dnia Naczelna Rada Adwokacka poinformowała jednak o otrzymaniu pisma od wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, w którym resort informował o zarezerwowaniu w części budżetu przeznaczonej dla sądów powszechnych dodatkowych 120 mln zł na opłacanie kosztów pomocy prawnej z urzędu. Ma to pozwolić zrównać stawki za ten typ spraw z tymi, w których klient samodzielnie wybrał adwokata i opłacił jego usługi (chodzi tu o koszty zastępstwa procesowego, zwracane przez przez stronę przegraną, a w wypadku spraw z urzędu - przez Skarb Państwa danemu pełnomocnikowi). MS poinformowało również, że pracuje nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie tych stawek, która ma kompleksowo je uregulować. Rodzi to nadzieje nie tylko na ich zrównanie z tymi "z wyboru" ale także dodatkowe podniesienie (co nie miało miejsca od 20 lat).

Dlatego w czwartek głos ws. planowanego protestu w Warszawie zabrał dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu - Sławomir Krześ. Na stronie internetowej izby wskazał on że prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu wyraziło zaniepokojenie planowanym marszem przeciwko niegodziwym stawkom wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu oraz z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

- Mając świadomość, że rozmowy Naczelnej Rady Adwokackiej z Ministerstwem Sprawiedliwości w tej sprawie są w toku i druga strona złożyła już deklarację gotowości zmian, o czym informowała Naczelna Rada Adwokacka – taka forma protestu może odnieść odmienny od oczekiwanego, skutek - wskazuje mec. Sławomir Krześ. - Ministerstwo Sprawiedliwości może jedynie usztywnić swoje stanowisko. Przede wszystkim jednakże wyrażamy obawę, że bez odpowiedniego przygotowania medialnego, odbiór społeczny marszu może być niekorzystny dla Adwokatury - dodaje.