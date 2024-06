Poza strefą znajdą się ulice graniczne.

Oto mapa z zaznaczoną SCT:

Mapa SCT w Warszawie materiały prasowe

O granicach wyznaczonej strefy będą informowały specjalne znaki: znak D-54 „strefa czystego transportu”znak D-55 „koniec strefy czystego transportu”.

sctwarszawa.pl

Kto wjedzie do SCT bez nalepki na samochodzie

Wjazd aut spalinowych do SCT zostanie poddany ograniczeniom. Nie będą one obowiązywać dla pojazdów spełniających odpowiednie normy emisji spalin. Do strefy będą mogły wjechać pojazdy o wszystkich rodzajach napędu, czyli także benzynowe, diesle, hybrydy, czy z instalacjami LPG – pod warunkiem spełniania tzw. normy Euro, która jest powiązana z datą produkcji pojazdu. Wymagania te będą systematycznie zaostrzone, począwszy od 2026 r. co dwa lata.