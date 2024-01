Rada miasta uchwałę o SCT – która miała stać się pierwszą w Polsce strefą obejmującą całe miasto – uchwaliła pod koniec listopada ubiegłego roku. Jej wejście w życie oznaczałoby, że po stolicy regionu nie będzie można poruszać się ani autami starszymi niż 26-letnie – w przypadku samochodów benzynowych, ani starszymi niż 16-letnie – w przypadku silników diesla. Pierwsze regulacje miały zacząć obowiązywać wejść w lipcu 2024 r., a końcowe dokładnie dwa lata później.

Reklama

Konsekwencje wejścia w życie strefy czystego transportu

Wątpliwości wojewody dotyczyły przede wszystkim kwestii braku informacji o sposobie organizacji ruchu w mieście, które w 2026 r. ma ostatecznie zostać pierwszą SCT w Polsce. Ówczesny wojewoda wskazał, że granice strefy muszą zostać nakreślone w taki sposób, by dać możliwość zawrócenia lub zmiany kierunku jazdy kierowcom, którzy nie chcą do niej wjeżdżać. Postulował też wyznaczenie miejsc, gdzie przepisy strefy nie obowiązywałyby, a gdzie kierujący mieliby szansę pozostawienia swoich samochodów i dojechania do celu komunikacją miejską. Obawy budziły też potencjalne ograniczenie możliwości dotarcia do miejsc takich jak Szpital Uniwersytecki. Z kolei nalepki umieszczane na szybie samochodów uprawionych do wjazdu i poruszania się po strefie, w jego ocenie powinny być dostępne stacjonarnie i „od ręki”, bo nie każdy przyjazd bywa zaplanowany.

Wojewoda Łukasz Kmita – po objęciu funkcji posła zastąpiony przez Krzysztofa Klęczara – chciał, żeby to sąd rozstrzygnął, czy zapisy dokumentu są zgodne z prawem. WSA w Krakowie odrzucił w czwartek skargi mieszkańców, ale tę złożoną przez wojewodę uznał za zasadną.

Ochrona zdrowia na pierwszym miejscu

Przeciwny wprowadzeniu SCT jest też Ruch Społeczny „Nie Oddamy Miasta”, który – jak sam podaje – „prowadzi akcję uświadamiającą zagrożenia ekonomiczne i społeczne”, jakie na polskie miasta sprowadzić ma przyjmowanie uchwał o SCT. Ruch alarmuje o przepisach rzekomo wykluczających znaczne grupy społeczne i niosących koszty dla gospodarstw domowych oraz budżetów samorządów i państwa. Z kolei Koalicja Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza zaapelowała do krakowskiej rady miasta o utrzymanie decyzji o przyjęciu SCT. Zwrócili uwagę, że jej głównym celem jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców, zaś dzięki zmniejszeniu emisji z transportu uda się uniknąć ok. 300 zgonów rocznie. Eksperci alarmują, że zanieczyszczenie w Krakowie jest czterokrotnie wyższe, niż dopuszcza to Światowa Organizacja Zdrowia.