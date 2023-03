Czy Polska 2050 do końca kwietnia zawrze umowę koalicyjną z PSL?

Mam nadzieję, że sfinalizujemy wstępne uzgodnienia z PSL przed świętami Wielkiej Nocy.

Przedstawicie pełną umowę koalicyjną?

Pełna umowa zawiera dużo skomplikowanych zapisów i uzgodnień. Nie myślimy o takim rodzaju umowy, jaką PiS podpisał ze swoimi przybudówkami. Nie podzielimy stanowisk, instytucji i pieniędzy, tak jak zrobiła to Partia Republikańska z PiS. W umowie chcemy podzielić się odpowiedzialnością za pracę w kampanii wyborczej.

Umowa będzie jawna?

Umowa, którą ostatnio ujawniono, pachnie starą polityką z lat 90. Wielu liderów politycznych działających obecnie ma korzenie właśnie w tym okresie. Sądzą, że inaczej nie można uprawiać polityki. Dlatego ludzie nie mają zaufania do polityków i są do nich zdystansowani. Można robić różne rzeczy, żeby z tym walczyć – my ujawnimy naszą umowę z PSL.

Zawrzecie w niej nazwę komitetu wyborczego?

Nazwa jest elementem marketingu politycznego. Rozmawiamy o niej z naszym partnerem i mamy już kilka koncepcji. Na pewno nie będzie to nudna nazwa typu „Polska2050-PSL”.

Czy na waszych listach mogą pojawić się samorządowcy?

Zgłaszają się do samorządowcy i różne środowiska polityczne. Dla wielu ludzi jest dość oczywiste, że wraz ze stworzeniem sojuszu Polski 2050 i PSL powstaje trzeci ośrodek polityczny, który nie będzie ośrodkiem symetrystów. Wszyscy, którzy się do nas zgłaszają, mówią: „trzeba zakończyć rządy PiS”. Jest to dla nas absolutna podstawa.

Martwi pana spadek Polski 2050 w sondażach?

Trudno, żeby mnie nie martwił. Gdy widzimy spadek w paru następujących sondażach, to od razu stawiamy sobie pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Trzeba patrzeć szerzej i zwrócić uwagę na to, że poparcie dla wszystkich partii opozycyjnych się obniżyło. Jest to problem dla całego obozu opozycji demokratycznej. Jakaś część wyborców straciła wiarę w to, że opozycja jest w stanie wygrać. Jednym z naszych podstawowych zadań jest to, żeby przywrócić tę wiarę. To jest duży problem, zwłaszcza gdy pod drugiej stronie Konfederacja z PiS-em notują wzrost poparcia.

Z czego bierze się wzrost poparcia dla Konfederacji?

Wyborcy poszukują czegoś, co będzie zgodne z ich oczekiwaniami. Konfederacja pokazuje atrakcyjny program dla konkretnej grupy wyborców – mężczyzn do 39. roku życia. Dają proste odpowiedzi na trudne pytania. Żadna odpowiedzialna partia nie powie, że coś się uda zrobić w Polsce w pięć minut, bo nie tak działają realia rządzenia państwem. W tym momencie wchodzi Mentzen i mówi, że ma masę świetnych pomysłów, a dodatkowo wszyscy będą płacić mniejsze podatki. Kto nie chciałby popierać takiej partii? Tylko to, co pokazuje pan Mentzen, to tylko 5 proc. programu tej partii. Gdy słucha się pozostałych polityków z tej partii, to włosy stają dęba. Konfederacja przedstawia wizję kraju, w którym nie chciałbym żyć.

Macie pomysł na skontrowanie Konfederacji?

Dobrze się stało, że wzrost poparcia dla Konfederacji ma miejsce na siedem miesięcy przed wyborami. Gdyby nastąpił tuż przed wyborami, to trudno byłoby znaleźć na niego antidotum. Ale ponieważ jest siedem miesięcy, to mamy czas na przeanalizowanie tego, co proponują. W tym czasie przedstawimy własne propozycje, pokażemy ich oderwanie od rzeczywistości i bujanie w obłokach. Pokażemy również realne poglądy tej partii: niechęć do kobiet, do ich praw, do LGBT, do Żydów, do mniejszości, do obcych oraz chęć wyprowadzenia Polski z UE. Konfederacja ma takie poglądy jak PiS, tylko podniesione do potęgi.

