Po wprowadzeniu przestępstwa „zabójstwa drogowego”, jak zapowiedziano, kara dla takich osób ma być podwyższona maksymalnie do dziesięciu lat (dziś to osiem lat). – To niewielka różnica. Myślę, że taka kara za zabójstwo drogowe nie spełnia oczekiwań społecznych. Kierowcy skrajnie łamiący przepisy powinni być karani podobnie jak pijani sprawcy śmiertelnych wypadków – czyli karą do 20 lat więzienia. Dopiero to mogłoby odstraszać – ocenia Łukasz Zboralski.

Dzisiaj nie ma w kodeksie pojęcia nielegalnych wyścigów – policjanci korzystają z innych przepisów

Jako plus są natomiast postrzegane rozwiązania do walki z plagą nielegalnych wyścigów na drogach (ich organizacja i udział w nich będą przestępstwem, za które grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia oraz grzywna). Podobnie za sensowne uważają podejście do tzw. driftu (nowe wykroczenie), za który będzie grozić od 1,5 tys. zł grzywny, zabranie prawa jazdy na trzy miesiące i zajęcie auta na 30 dni.

– Takie czasowe zatrzymanie prawa jazdy i pozbawienie samochodu na miesiąc może być skuteczne, bo to sygnał ostrzegawczy, dyscyplinujący – ocenia Roberty Opas z biura ruchu drogowego KGP. – To dobre rozwiązanie, sądzę, że ograniczy skalę zjawiska – mówią funkcjonariusze.

– Chciałbym zobaczyć, że taka szalona jazda jak „Froga” przez miasto, bez ścigania się z kimkolwiek, będzie uznana za przestępstwo. To miałoby głęboki sens. Wszystkich, którzy szarżują, uznano by, że się ścigają i byliby karani za przestępstwo, a nie za wykroczenie – zaznacza Łukasz Zboralski.

Eksperci i policjanci chwalą poszerzenie odbierania uprawnień za wysokie przekroczenie prędkości także poza obszarem zabudowanym. – Dobrym rozwiązaniem jest to, że jak ktoś straci uprawnienia za prędkość na trzy miesiące, to jeśli wsiądzie za kierownicę w tym okresie, będzie tracił uprawnienia na pięć lat, i dopiero po tym czasie, będzie mógł znowu zrobić prawo jazdy – wskazują.