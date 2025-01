Tyle zarabia większość Polaków. Dużo poniżej średniej krajowej

Jeżeli temperatura powietrza przekroczy 32 st. C, niektórych prac na zewnątrz nie będzie można wykonywać. W przypadku prac w pomieszczeniach, temperatura graniczna powyżej której nie będzie można wykonywać żadnych prac to 35 st. C. Takie zmiany w zasadach BHP zaproponowało ministerstwo pracy. Projekt jest na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Zgłoszono sporo krytycznych uwag.