Nowe zasady BHP regulujące kwestię wysokich temperatur w miejscu pracy znalazły się w projekcie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenia o bhp). W uzasadnieniu do projektu ministerstwo tłumaczy, że obowiązujące dziś reguły wskazują minimalną temperaturę w miejscu pracy, ale nie określają temperatury maksymalnej. Tymczasem wraz ze zmianami klimatu to właśnie występujące coraz częściej upały stają się rosnącym wyzwaniem dla pracowników i pracodawców. W ocenie MRPiPS „obecne rozwiązania stają się niewystarczające, aby skutecznie chronić życie i zdrowie pracowników”.

Ministerstwo przypomina też, że przepisy prawa pracy regulują jedynie środki ochrony pracownika pracującego „w warunkach szkodliwych mikroklimatu gorącego”. Odnoszą się one jednak tylko do pracy w wysokiej temperaturze spowodowanej czynnikami technologicznymi, a nie warunkami atmosferycznymi. „Tym samym rozwiązania nie dotyczą ogółu pracowników, a jedynie niewielkiego odsetka wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej” – czytamy w uzasadnieniu.

Tempo metabolizmu podzieli rodzaje prac

Ministerstwo proponuje, by kryterium, na podstawie którego określać się będzie, czy dana praca może, czy nie może być wykonywana w wysokiej temperaturze, były klasy tempa metabolizmu. W uproszczeniu: klasy tempa metabolizmu mają odnosić się do tego, ile organizm ludzki potrzebuje energii, by wykonać dany rodzaj pracy. Projekt proponuję cztery klasy: niskie, umiarkowane, wysokie i bardzo wysokie. Klasy tempa metabolizmu będą określane podczas oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy. Pracodawcy mają stosować definicje pojęć i metody pomiaru tempa metabolizmu określone przez Polskie Normy.

Maksymalna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy – praca w pomieszczeniach

Projekt nowych przepisów BHP nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia w pomieszczeniu pracy temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy (tempa metabolizmu) nie wyższej niż: 28 st. C dla pracy o niskim i umiarkowanym tempie metabolizmu i w pomieszczeniach biurowych; 25 st. C dla pracy o wysokim tempie metabolizmu lub 22 st. C dla pracy o bardzo wysokim tempie metabolizmu, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.