Nadchodzą zmiany w płacy minimalnej. Polska musi się dostosować do unijnych wymagań

To spora zmiana, bowiem obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana na podstawie inflacji prognozowanej na kolejny rok, a jeśli wynagrodzenie minimalne jest niższe od połowy wysokości średniej krajowej, również na podstawie 2/3 realnego wzrostu gospodarczego. To jednak nie koniec nowości. Państwa członkowskie muszą wykorzystać do oceny adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych tzw. orientacyjne wartości referencyjne. Przykładowo, może to być 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Płaca minimalna. Jakich zmian wymaga od nas jeszcze Unia Europejska?

Unijna dyrektywa wymaga również, aby każde państwo członkowskie wyznaczyło lub ustanowiło przynajmniej jeden organ doradczy mający doradzać w kwestiach związanych z płacą minimalną. W Polsce tę funkcję pełni obecnie Rada Dialogu Społecznego. Po wejściu w życie ustawy, stanie się oficjalnym organem doradczym. W ramach RDS każdego roku będą odbywać się negocjacje dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oprócz tego organu w ustalanie i aktualizowanie wysokości pensji minimalnej mają być dobrowolnie zaangażowani partnerzy społeczni.

Poza tym rząd będzie musiał co dwa lata przekazywać Komisji Europejskiej dane statystyczne, informacje dotyczące poziomu wynagrodzenia minimalnego oraz liczby osób, która je pobiera. Będzie też przekazywać informacje na temat zróżnicowanych stawek i odliczeń, powodów ich wprowadzenia oraz liczby pracowników objętych zróżnicowanymi stawkami. Ponadto dyrektywa zakłada ustanowienie sankcji za naruszenie praw i obowiązków związanych z wynagrodzeniem minimalnym. W efekcie mają zostać zaostrzone kary dla pracodawców, którzy nie przestrzegają przepisów. Planowane są również zmiany w zakresie przejrzystości przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.

Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów miał nastąpić w III lub IV kwartale tego roku. Ostatnia aktualizacja na stronie Rządowego Centrum Legislacji z dnia 8 listopada wskazuje, że etap opiniowania został zakończony, a projekt trafił do Komitetu do Spraw Europejskich. Państwa członkowskie miały czas na dostosowanie krajowych przepisów do prawa unijnego do połowy listopada br. Zostało zatem niewiele czasu, biorąc pod uwagę fakt, że projekt musi jeszcze trafić na posiedzenie rządu, zostać przyjęty przez parlament i podpisany przez prezydenta. Najbliższe posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na 19 listopada, co oznacza, że nie ma szans na dotrzymanie terminu wyznaczonego przez UE.