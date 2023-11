Kraków skupił branże, które dobrze płacą. Pensje wyższe niż w Warszawie

Wysokie płace w Krakowie mocno górują nad przeciętnymi w regionie. Te są o ponad 1,7 tys. zł niższe i jest to największa różnica pomiędzy stolicą regionu a średnią w województwie.

Warszawa na drugim miejscu

W Warszawie, w której we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw pracowało prawie 1,14 mln osób, po ok. 20 proc. zatrudnia handel i transport oraz gospodarka magazynowa. W informacji i komunikacji pracowała co ósma osoba, a działalnością profesjonalną zajmował się co jedenasty pracownik. W przemyśle pracowało 17 proc.

Przy czym płace w IT były o 45 proc. wyższe niż średnia w mieście, w działalności profesjonalnej – o 32 proc. W handlu były prawie takie same jak przeciętne, niższe – w przemyśle (o ponad 4 proc.) i w transporcie – o prawie 15 proc. W porównaniu z Krakowem mniejszy odsetek osób pracuje w Warszawie w branżach lepiej płatnych. Natomiast płace w całym województwie mazowieckim przewyższają te w Małopolsce i są najwyższe w kraju – wynoszą blisko 8,4 tys. zł.

Sebastian Sajnóg, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, uważa jednak, że w dłuższej perspektywie to w Warszawie płace będą najwyższe, nawet przy obecnej reprezentacji branż w wielkich miastach.

W mniejszych miastach zarabia się mniej

W dwóch miastach wojewódzkich, w których płace są najniższe, czyli w Białymstoku i w Kielcach, pracuje w sektorze przedsiębiorstw odpowiednio ponad 38 tys. i 33 tys. osób. W Kielcach 44 proc. zatrudnionych jest w przemyśle, a w handlu – 21 proc. Działalnością profesjonalną zajmuje się 3 proc. pracowników, podobnie IT. W tym mieście najlepiej zarabia się właśnie w IT, na rynku nieruchomości i w transporcie. Płace w przemyśle i w handlu są natomiast niższe niż średnia w mieście.

Białostocka anomalia

Także w Białymstoku więcej jest miejsc pracy w branżach, które płacą przeciętnie lub gorzej niż w sektorach wysokopłatnych. Ponad 60 proc. osób pracuje w handlu i w przemyśle, a 3 proc. w IT. A to w tej branży płace są o jedną trzecią wyższe niż przeciętnie w mieście. W Kielcach zarabia się tylko o 8 zł więcej niż średnio w regionie. Natomiast w Białymstoku przeciętna płaca jest niższa niż w województwie o prawie 247 zł. To jedyna taka sytuacja w Polsce.