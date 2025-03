Brak konfrontacji pozwala politykom unikać trudnych pytań i wpadek na żywo, ale odbiera wyborcom szansę na realną ocenę ich kompetencji. Zamiast debat zapowiadane są za to marsze – organizowane przez różne środowiska polityczne. - To tak naprawdę wiece poparcia – zauważa Nizinkiewicz. – Każda ze stron będzie próbowała pokazać swoją siłę przez liczebność uczestników.

Walka o frekwencję uczestników marszów

PiS organizuje swój marsz jako pierwszy, co może być ryzykowne. - Donald Tusk zrobi wszystko, by go przebić – mówi Nizinkiewicz. – Jeśli marsz PiS okaże się mniejszy, to będzie dowód na słabnącą mobilizację prawicy.Tymczasem Nawrocki mówi o wyborach prezydenckich jako plebiscycie poparcia dla rządu Tuska – co również może obrócić się przeciwko niemu. Z jednej strony demonstracje to okazja do pokazania siły, z drugiej – mogą pokazać słabość organizatorów. - Liczenie uczestników marszów zawsze budzi kontrowersje – przypomina Nizinkiewicz. – Jedni podają liczby zawyżone, inni zaniżone. Ale w końcu liczy się to, kto potrafi zmobilizować swoich zwolenników.

Kampania pełna uników

W obecnej kampanii widzimy więcej kalkulacji niż otwartych konfrontacji. Kandydaci wolą przemawiać na kontrolowanych wiecach niż ryzykować starcie w studiu telewizyjnym. - To osłabia debatę publiczną – podkreśla Nizinkiewicz. – Politycy powinni wychodzić ze swojej strefy komfortu i mierzyć się z przeciwnikami.Brak bezpośrednich starć w debatach pozbawia wyborców możliwości zapoznania się z rzeczywistymi kompetencjami kandydatów, ale sztaby stawiają na inne formy dotarcia do wyborców. Jakie będą konsekwencje tej strategii? O tym przekonamy się już za kilka tygodni.