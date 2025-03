Inne propozycje Nawrockiego, jak ta dotycząca waloryzacji emerytur, są skierowane bardziej w kierunku tradycyjnych dla PiS grup wyborców. Padły też deklaracje dotyczące polityki mieszkaniowej (kierowane do młodych). Do Nawrockiego odniósł się zresztą sam Mentzen, który pisał w mediach społecznościowych, że Nawrocki mówi jego językiem.

Dla PiS starcie o wyborców Mentzena to jeden z ważniejszych wątków w planowanej już teraz II turze wyborów. Stąd przygotowania do niego już teraz, jak we wcześniejszych wystąpieniach kandydata – np. tych o szczepieniach.

Pytanie o restart i mobilizację

O plany i dalszy ciąg kampanii PiS pytamy też ekspertów. – Jeśli zobaczymy wzrosty Nawrockiego, to trzeba się będzie zastanowić, czy to jest kwestia tego, że te postulaty wymienione w bardzo długim i wielowątkowym przemówieniu „chwyciły” wśród wyborców, czy też tego, że PiS postanowiło wejść „za wszystko” bez żadnych wątpliwości, czy to jest kandydat obywatelski. W pierwszym rzędzie siedzieli Kaczyński, Morawiecki i inni najważniejsi politycy. I nie ma żadnych wątpliwości, kogo popierają i czyim kandydatem jest Nawrocki – mówi nam Marcin Duma, prezes IBRiS. – Jeżeli chodzi o skuteczność konkretnych postulatów, to jest pytanie, na ile się będą w stanie sztabowcy z nimi przebić. Jeśli całość przemówienia potnie się na krótkie klipy, to będzie mogło jakoś działać – mówi Duma i podkreśla obecny klimat polityczny. – Nawrocki jest reprezentantem mimo wszystko tego podziału polityki na sfery Tuska i Kaczyńskiego. A jest teraz apetyt na to, by ten podział zmienić. Poza tym trzeba powiedzieć, że mimo braku przelewu z PKW konwencja była zrobiona profesjonalnie, a postulaty przygotowane na podstawie pogłębionych badań. Kandydat został też lepiej przygotowany. I miał krawat w czerwonym, trumpowskim kolorze – podkreśla Duma w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Czytaj więcej Komentarze Estera Flieger: Chłopski rozum Karola Nawrockiego. Co jest groźne dla Rafała Trzaskowskiego? Choć obietnice Karola Nawrockiego są sprzeczne i nie do spełnienia, w niedzielę zdradził się ze strategią, która może być dla Rafała Trzaskowskiego groźna: 18 maja ustawia jako dzień referendum przeciw rządowi Donalda Tuska.

A jak na konwencję reagują politycy KO? Przede wszystkim mówią o braku wiarygodności Nawrockiego. I przypominają takie projekty w sferze podatkowej jak „Polski Ład”.