Ale kwestia aborcji poróżniła Lewicę i Koalicję Obywatelską z Trzecią Drogą.

To będzie coś, z czym koalicja musi się uporać i stworzyć zadowalający kompromis, który nie będzie powrotem do kompromisu sprzed 2020 roku. Większość wyborców Lewicy i KO wyraźne zasugerowała, że chce większych praw reprodukcyjnych. Z tego, co rozumiem, to Trzecia Droga nie mówi „nie” – chodzi raczej o procedurę tych zmian.

Czyli referendum?

To pomysł bardzo kontrowersyjny ze względu na to, jak wielki nacisk został położony na tę kwestię. Tego tematu nie będzie dało się łatwo obejść. Pozostali koalicjanci oraz opinia publiczna powinni wywierać na Trzecią Drogę silny nacisk, żeby ta obietnica została zrealizowana maksymalnie szybko. Na tyle szybko, na ile pozwolą siły zewnętrzne. Można domniemywać, że zmiany ustawowe będzie wetował prezydent Duda. Być może także TK Julii Przyłębskiej będzie chciał się wypowiedzieć w tej kwestii. Głównym wyzwaniem, żeby zliberalizować prawo aborcyjne, nie są spory wśród opozycji, tylko te dwie instytucje: TK i prezydent.

Czy obecny spór polityczny i wynik wyborczy spowodują jeszcze większy podział w społeczeństwie?

Stres pozostanie z nami na długo. Głębokiego podziału politycznego, który istnieje w Polsce, tak łatwo zakopać się nie da, tym bardziej że ma on charakter pokoleniowy. Te podziały będą istniały też przy stołach rodzinnych, choć istnieje pewnego rodzaju tabu, żeby podczas świąt nie wspominać o polityce, bo wiadomo, jak to się kończy. Zatraciliśmy zdolność rozmawiania o polityce w dużej mierze przez to, że te podziały są nacechowane bardzo mocnym językiem emocjonalnym. Trudno przy takim nastawieniu prowadzić rozmowę. Politycy powinni dać przykład zmiany języka, chociaż będzie to niełatwe, bo nie sądzę, żeby w ktokolwiek w PiS był tym zainteresowany. Przykład idzie z góry i przenosi się na całe społeczeństwo. Zmianą na lepsze byłoby wyłączenie wzmacniaczy dyskursu podziału. Czyli przede wszystkim mediów publicznych. To instytucja, która napędza i wzmacnia istniejące w społeczeństwie podziały, a czasem wręcz tworzy nowe. Wszyscy odetchniemy z ulgą, jeśli media publiczne uda się tak zmienić, żeby nie były tubą jednej partii i przestały być głosem tej nienawistnej propagandy, jaką były przez ostatnie osiem lat.